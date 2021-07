Siviglia, Lamela si presenta: “Mi mandano Fazio e Perotti. Questo un grande club”

Il Siviglia mette a segno il colpo Erik Lamela, argentino classe 1992 proveniente dal Tottenham. Ex Roma, Lamela si dimostra carico per la nuova esperienza, ricordando le parole degli ex compagni in giallorosso

⚽️

Erik Lamela è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. L'ex Roma ritroverà nel club spagnolo l'ex ds giallorossi Monchi, queste le parole dell'ex Tottenham rilasciate ai canali ufficiali del club andaluso: "Ho parlato tante volte con Reguilon, mi ha sempre parlato bene del Siviglia. Ma già lo sapevo, conosco tanti argentini che hanno giocato qui, anche Fazio e Perotti me ne parlavano tanto. È un grande club e lo sapevo già".

Classe 1992, Erik Lamela arriva al Siviglia dopo ben otto stagioni trascorse al Tottenham, che lo ha acquistato giovanissimo dalla Roma nel 2013. Con il club inglese ha collezionato 257 presenze e 37 gol in tutte le competizioni. Il 25 ottobre 2016, in occasione della finale di EFL contro il Liverpool, rimedia un grave infortunio all'anca, rientrando a Roma per farsi curare dai medici giallorossi. Dopo ben due interventi chirurgici, ritorna in campo dopo 400 giorni di stop il 28 novembre 2017 nella gara di Premier League contro il Leicester City.

Nel giro della Nazionale argentina già dai tempi della Roma, l'esordio con l'Albiceleste arriva sotto la guida del commissario tecnico Sergio Daniel Baptista il 25 maggio 2011 nell'amichevole contro il Paraguay. Il 3 settembre 2014 segna il suo primo gol con la Nazionale nell'amichevole contro la Germania, vinta dall'Argentina per 4-2. Con la selezione sudamericana ha inoltre disputato due edizioni della Copa America, nel 2015 e nel 2016.