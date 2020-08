Siviglia, Banega ai saluti: “Contro l’Inter sarà l’ultima. Ho realizzato il mio più grande sogno”

Una partita speciale per Ever Banega.

La finale di Europa League tra Siviglia ed Inter, in programma venerdì sera, sarà l’ultima che vedrà in campo il fantasista argentino con la maglia biancorossa. Ad annunciare l’addio è stato proprio il classe ’88 ai canali ufficiali del club. Il giocatore, che è anche un ex del match (nella stagione 2016/17 ha militato tra le fila dei nerazzurri alla corte di Frank de Boer), si trasferirà al termine della stagione agli arabi dell’Al-Shabab.

“Sono tornato per restare questi tre anni a Siviglia. Il mio sogno più grande – spiega Banega – era giocare un’altra finale. Ora è il momento di giocare, combattere e provare a conquistare il titolo. Ovviamente sono emozionato perché stanno arrivando gli ultimi 90 minuti. Quando quei 90 minuti saranno passati, spero di poter partire soddisfatto, grato a tutti e con un titolo. Mi sento bene. Non vedo l’ora di giocare questa partita tanto importante. Rispettiamo l’Inter, è una squadra molto forte, ma noi siamo il Siviglia. Siamo in finale, non importa chi è l’avversario. Pensiamo a noi stessi. Non c’è favorito per questa partita perché è una finale. Ce la giochiamo”.

Siviglia-Inter, Conte avverte: “Loro più esperti, ma vogliamo riportare un trofeo in Italia. Lukaku e Lautaro…”