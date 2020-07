Serie B, Monza: Galliani sogna il colpo, i brianzoli puntano Giuseppe Rossi

Il Monza studia le mosse di calciomercato per la Serie B.

I brianzoli hanno riconquistato la cadetteria dopo diciannove anni di assenza e adesso non vogliono lasciare nulla di incompiuto creando una squadra di livello. Tra i nomi accostati al club biancorosso spicca quello di Giuseppe Rossi che da qualche mese è tornato in campo in MLS con la maglia del Real Salt Lake. L’attaccante italo-americano è uno degli obiettivi principali del club di Silvio Berlusconi che negli ultimi giorni ha puntato anche l’attaccante del Benevento, Massimo Coda.

