Serie B, l’Alessandria pesca in casa Monza: trattativa per l’ex Palermo Palazzi

L'ex centrocampista del Palermo vicino ad approdare all'Alessandria in Serie B dopo l'esperienza in rosanero

L'Alessandria piomba su Andrea Palazzi. Il club piemontese è alla ricerca di un centrocampista di sicuro affidamento per la stagione attuale e questo è sembrato senza dubbio il profilo migliore alla dirigenza dei grigi. Il calciatore classe '96, di proprietà del Monza, non rientra nei piani del club brianzolo che vorrebbe trovargli al più presto una sistemazione. Palazzi, nella scorsa stagione con la maglia del Palermo, ha confermato di essere un giocatore duttile ed è infatti stato impiegato sia da centrale di centrocampo che da difensore. Nelle 24 presenze con i rosanero ha propiziato due reti servendo due assist e in generale ha sempre fornito prestazioni continenti, a fine giugno è tornato in Brianza essendo scaduto il prestito. Adesso è diventato un obiettivo dei neopromossi in B, un salto di categoria dunque per l'ex Rosa che potrebbe dunque accasarsi in cadetteria.