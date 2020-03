Sensibile-Mediagol: “P&P Management e il Ds 2.0, svolta con vista sul futuro. Nuovo Palermo? Dico la mia. Tutto su Juventus, Inter e Lazio, Lukaku e il futuro di Icardi…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Noemi Cusano

Competenza, professionalità e correttezza dovrebbero sempre costituire, nel calcio come nella vita, dei fattori premianti.

Sulla scia virtuosa di questa consapevolezza si è dipanata la parabola professionale di Pasquale Sensibile. Un percorso dirigenziale imperlato da incarichi strategici e di prestigio con club di massima serie come Juventus, Palermo, Sampdoria, Roma. Responsabile del comparto scouting in bianconero ed in Sicilia nell’era Zamparini, braccio destro di Walter Sabatini in giallorosso con cui aveva condiviso anche la stagione brillante vissuta in rosanero. Conoscenze trasversali, grande propensione a captare potenzialità e prospettive di giovani talenti in via di formazione, che spaziano dall’ambito tecnico a quello prettamente gestionale e manageriale. Il ruolo di ds a tutto tondo rivestito a Genova, sponda blucerchiata, il ciclo vincente da dirigente catalizzatore a Novara, il mandato significativo a Mantova. Stessa passione e scrupolo al netto della categoria, qualche frangente complicato e le inevitabili esperienze non felici nell’ambito di una carriera comunque intensa. Quindi la voglia di rimettersi in gioco ed affrontare una nuova e stimolante sfida. Sposare professionalmente l’intuizione innovativa della P&P Sport Management, agenzia di consulenza manageriale tra le più prestigiose su scala internazionale che fa capo a Federico ed Andrea Pastorello, che strutturandosi sul piano organizzativo al pari di un club professionistico, ha riconfigurato la concezione del ruolo di direttore sportivo. Una scelta di rottura e avveniristica nel mondo del calcio, con il profilo del ds che ritrova smalto, estende mansioni ed orizzonti, quasi ribalta la sua natura originaria. Non più un dirigente che seleziona i calciatori idonei al progetto tecnico del club per cui opera, ma un manager globale che monitora ed individua, sulla base di criteri squisitamente tecnici, le società ideali ad esaltare attitudini e peculiarità degli assistiti dell’agenzia. Pasquale Sensibile, nel corso di un’interessante intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it, illustra contorni, dinamiche e valori aggiunti legati a questa inedita e interessante rivoluzione che costituisce oggetto di novità nel mondo del calcio. Il dirigente classe 1971 analizza e approfondisce ai nostri microfoni varie tematiche, il nuovo corso societario del Palermo di Mirri e Di Piazza, l’eccellente stagione di Romelu Lukaku nella nuova Inter di Conte, la complessa metamorfosi della Juventus dall’era Allegri alla gestione Sarri, l’entusiasmante percorso della Lazio di Simone Inzaghi e tanto altro…

Sfoglia le schede per leggere l’intervista completa…