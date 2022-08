Sconcerti: “Juventus una non squadra, sul gioco di Allegri dico questo. Pogba…”

"Il problema della Juve è che non riesce ad essere squadra. Magari lo diventerà. Non riescono a crescere insieme questi giocatori, riescono a stare a malapena insieme. E' una non squadra adesso. Buoni giocatori, altri ottimi, altri meno, che si stanno snaturando. Sono una somma di individualità, inoltre mancano alcune individualità importanti come Chiellini, Cuadrado, Vlahovic e così via. Se si pensava che la Juventus sarebbe cambiata con qualche uomo diverso non è questo il problema. Il problema è che non sono giocatori che si vogliono bene, che riescono a fare una squadra. Un po' per caratteristiche tecniche, un po' per qualità normali. Credo che poi stia sbagliando Allegri. Ieri la Juventus ha fatto 558 passaggi contro i 437 dell'Atletico, ha tenuto più palla e ha preso 4 gol. Mi sembra che stia arrivando ora il gioco fitto di passaggi nel momento in cui cominciano a non giocarlo più neanche gli altri in campo internazionale. Allegri un gioco del genere non lo ha mai fatto. Tenere così il pallone è il peggio che ci possa essere, vuol dire che non hai idee. E' impressionante come non stia cambiando niente, anzi. E' una squadra leggera, non riesce a essere un gruppo sul campo, è lo stesso identico problema che aveva un anno fa e che si pensava fosse identificato. La storia di Pogba è brutta, ma è una sfortuna. In generale però questa squadra è come se si fosse stancata di essere squadra, come se 9 Scudetti consecutivi li abbia esauriti".