Sampdoria, Giampaolo: “I tifosi ci portano a vincere i match. Sugli abbonamenti…

Parola ad Marco Giampaolo . Dopo il quindicesimo posto della scorsa stagione con la formazione blucerchiata, l'ex coach del Milan è pronto a ripartire nuovamente dalla panchina del Sampdoria . I liguri puntano ad un piazzamento decisamente migliore rispetto all'annata passata, con l'ambizione di centrare una posizione del massimo campionato italiano che garantisca una salvezza tranquilla. Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del ritiro di Ponte di Legno, il tecnico ex Empoli ha espresso le sue sensazioni in vista della prossima stagione. Di seguito, le sue dichiarazioni:

"A Ponte di Legno, se non vengo d’estate, torno d’inverno. Siamo a nostro agio, siamo a contatto con i tifosi e siamo messi nella condizione di preparare la nuova stagione. Ho sempre detto, e lo ribadisco stasera, che i tifosi sono un valore aggiunto. So che c’è una corsa agli abbonamenti come non mai negli ultimi anni. La nostra risorsa sono i tifosi che spesso ci portano a vincere i matchp che sembrano impossibili e ho constatato nella mia esperienza qua che con loro è possibile".