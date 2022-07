Sampdoria, Bonazzoli sempre più vicino al ritorno alla Salernitana: i dettagli

Il matrimonio definitivo tra Federico Bonazzoli e la Salernitana sembra destinato a compiersi. L'attaccante italiano è in uscita dalla Sampdoria, società da sempre detentrice del cartellino del centravanti cresciuto nelle giovanili dell'Inter, adesso prossima a farlo partire in maniera risolutiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza granata avrebbe già raggiunto un accordo con i liguri di Giampaolo. Si tratterebbe di cifre importanti per un club come quello di Salerno per l'acquisizione dell'ex Torino, circa 4,5 milioni di euro che andrebbero nelle casse dei blucerchiati.