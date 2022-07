Salernitana, Sepe: “Con Dybala cresce il valore della Roma. Sulla prima giornata…”

Sul nuovo acquisto della società giallorossa so è espresso Luigi Sepe , portiere titolare della Salernitana dei miracoli di Davide Nicola. L’ex Napoli e Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole in vista della prima giornata di campionato:

“Dybala sarà stanco e non giocherà quella partita. È arrivato da poco e si deve preparare (ride, ndr). Il valore della Roma, con Dybala o senza Dybala, sappiamo qual è e naturalmente con Dybala è cresciuto quindi dovremo fare più attenzione e stare attenti a capire quando è il momento di spingere e quando no. Bisogna affrontare la prima partita come le ultime del girone di ritorno dell’anno scorso” sono state le sue parole.“