Salernitana, Sabatini: “Iervolino cambia ds? Rispondo così! Fatta una figuraccia…”

Le parole dell'attuale direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, sul futuro e sulle mosse di Iervolino

La strategia di calciomercato attuata questo inverno dal neo DS della Salernitana, Walter Sabatini, non sta portando i frutti sperati e neanche l'avvento in panchina di Davide Nicola è riuscito ad invertire il trend della compagine granata in questa stagione. Campani ormai destinati alla retrocessione in Serie B. La proprietà targata Iervolino sembra vagliare l'ipotesi di rivoluzionare asset dirigenziale ed area tecnica, il rapporto tra il patron della Salernitana ed il dirigente umbro sembra vacillare notevolmente, come si evince dalle ultime dichiarazioni dell'ex ds del Palermo ai microfoni di Telecolore: