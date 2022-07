Salernitana, De Sanctis: “Ringrazio la proprietà. Ederson resta, su Lovato dico…”

"Ringrazio la proprietà. Sento profondamente la responsabilità e so che la Salernitana merita tanto. Per quello che è stato il mio percorso da calciatore e da dirigente sono convinto di avere coraggio, adrenalina, idee ed energia positiva. Caratteristiche che servono per sposare questo nuovo progetto che, si spera, ci potrà dare grosse soddisfazioni. Alcuni nomi di mercato non sono usciti sui giornali e, per rispetto della società, preferisco tenerli per me. Siamo tutti sulla stessa barca. Non dirò bugie ma preserverò l'interesse del club. Non si sono realizzate le condizioni soddisfacenti per il calciatore nei confronti dell'Atalanta. L'operazione è momentaneamente bloccata. Ederson ha deciso di restare alla Salernitana, questa cosa mi fa enormemente piacere. Ma potremmo muoverci lo stesso su Lovato".