Roma, Tiago Pinto: “Il mercato sta andando bene. Totti, sicuro di una cosa”

Tiago Pinto, general manager della Roma, parla a proposito delle ultime trattative di mercato della società giallorossa. Un commento finale anche sul possibile rinnovo di Francesco Totti nella dirigenza romanista.

Dopo l'acquisto dell'estremo difensore Rui Patricio, proveniente dal Wolverhampton , la Roma del general manager Tiago Pinto mette a segno un altro colpo: si tratta di Matias Vina , esterno sinistro classe 1997 del Palmeiras . Ad ufficializzare la trattativa è proprio il dirigente giallorosso, che con tali parole ha formalizzato l'arrivo del laterale brasiliano: "Il mercato sta andando bene, Vina arriva. Per Xhaka vediamo, uno per volta".

Un chiosa anche su Francesco Totti, ex bandiera della Roma, legata ad un suo possibile ritorno nella società giallorossa in veste di dirigente: "La sua voglia non è la mia".