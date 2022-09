Roma, Tiago Pinto: “Belotti? Sicuro che sarà felice. I suoi 101 gol parlano da soli”

Parola a Tiago Pinto . Il direttore sportivo giallorosso durante la conferenza stampa di presentazione dell'ex attaccante di Torino e Palermo , Andrea Belotti si è soffermato sulle qualità del centravanti campione d'Europa ad Euro 2020 con la nazionale azzurra, prelevato a parametro zero dalla Roma in seguito alla parentesi granata terminata lo scorso trenta giugno. Di seguito le dichiarazioni del portoghese:

"Oggi siamo qua per fare la presentazione di Andrea. Lui si è presentato già con il Monza e quasi segnava. Voglio dire due o tre cose importanti: portare un giocatore della nazionale italiana ci ha permesso di migliorare la nostra rosa, poi è importante l'atteggiamento di Andrea durante questo periodo è stata importante. La sua voglia di venire qui è stata pubblica e per me è importante giocatore che veramente sentono questa maglia. I suoi 101 gol parlano da soli. Sono sicuro che sarà felice a Roma".