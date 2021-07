Roma, Shomurodov sbarca nella Capitale: nelle prossime ore visite e firma

La Roma mette a segno un altro colpo in attacco, si tratta dell'attaccante uzbeko ex Genoa, Eldor Shomurodov. Il classe 1995 arriva in giallorosso in prestito con obbligo di riscatto

Fra poche ore Eldor Shomurodov sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante uzbeko di proprietà nel Genoa è atterrato nella mattinata di oggi all'Aeroporto di Fiumicino e dopo le visite mediche di routine a Villa Stuart, firmerà il contratto con la società giallorossa.

Nella giornata di domani invece, dopo l'ufficialità, Shomurodov partirà per Algarve, nel Portogallo meridionale, per unirsi al ritiro della Roma sotto la guida di Josè Mourinho.

L'ormai ex giocatore del Genoa è stata una precisa richiesta fatta dal tecnico portoghese alla dirigenza della Roma, la quale ha concluso l'affare con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni fissato a 17.5 milioni di euro più 2.5 di bonus, oltre a una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Classe 1995, Eldor Shomurodov approda alla Roma dopo una sola stagione passata al Genoa, che lo acquistò nell'ottobre 2020 dai russi del Rostov. Con la maglia rossoblu ha collezionato 31 presenze e 8 gol in Serie A. Nel giro della Nazionale uzbeka fin dall'Under15, nel 2015 ha esordito con la selezione maggiore, con cui ha già disputato 47 presenze e 21 gol.