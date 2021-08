Roma-Shomurodov, ecco le firme: l’attaccante uzbeko con Mourinho in Portogallo

Shomurodov è virtualmente un nuovo giocatore della Roma: manca soltanto l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore

Eldor Shomurodov è virtualmente un nuovo giocatore della Roma. Questo pomeriggio, dopo aver effettuato le visite mediche di rito a Villa Stuart, l'uzbeko ha firmato il contratto che lo legherà alla società giallorossa. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, Shomurodov ha già raggiunto il ritiro della Roma in Portogallo, a Faro, agli ordini del tecnico Josè Mourinho. L'attaccante classe 1995 è stato richiesto apertamente proprio dallo Special One, ovvero un profilo giovane da affiancare a Edin Dzeko per completare il pacchetto offensivo.