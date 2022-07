Roma, ecco i retroscena della trattativa Dybala: quella chiamata di Mourinho…

Paulo Dybala che si può considerare ufficiosamente un nuovo calciatore della Roma è senza dubbio la notizia del giorno per quanto riguarda il calciomercato in Italia. Sorpassato il Napoli nella corsa alla "Joya", con l' Inter defilatasi visto il reparto avanzato già gremito di profili di spessore, il club giallorosso si è assicurato l'ex Palermo .

Di questa trattativa di importanza colossale per la stagione dei capitolini, Sky Sport evidenzia i punti chiave ed i retroscena che hanno convinto Dybala ad accettare la Roma. In primis c'è stata la telefonata dei fratelli Friedkin, proprietari del club, i quali hanno promesso all'argentino un posto al centro del progetto del tecnico José Mourinho, proponendogli anche un contratto triennale da quattro milioni e mezzo di euro stagionali con l'aggiunta di bonus che potrebbero portare il totale a sei milioni netti. Anche lo stesso "Special One" si è messo in contatto con Dybala, con i due che si sono scambiati elogi di stima. Infine, il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, si è recato personalmente a Torino per convincere definitivamente l'ex Palermo ad accettare la meta capitolina.