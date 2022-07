Roma, Dybala: “Un privilegio sentire il vostro affetto. Derby? Sarà bellissimo”

Prosegue il Dybala Day. Oggi la Roma ha presentato il suo grande colpo dell'estate. Dopo la conferenza stampa odierna tenutasi a Trigoria, questa sera è andato in onda lo show per il pubblico al Palazzo Fendi in zona Eur. Di seguito le parole della "Joya":

"Ciao Roma, grazie mille per tutto. Come ho detto oggi, ero molto curioso di conoscervi. Ho giocato tante volte contro e farlo a Roma è sempre stato difficile, sia per la squadra che per ciò che fate voi da fuori. Avere il privilegio di poter sentire il vostro affetto e calore mi dà voglia di entrare all'Olimpico e venire sotto la curva con tutti voi. Quando inizi ad arrivare al campo e vedi la gente vicina all'ingresso senti già il calore. Per me sarà una responsabilità, ma sarà molto bella. Sì, ora la cosa più importante è mettersi velocemente in forma. Lo staff mi sta aiutando per poter essere a disposizione e dare allegria a questo pubblico incredibile. Sicuramente, per ciò che ha rappresentato la città nella mia infanzia credo sia stato tutto scritto. Chi mi conosce sa quanto sia speciale questa cosa. Il derby sarà bellissimo, al di là del risultato".