Roma, dopo Vina ora si punta Xhaka: il punto sulla richiesta dell’Arsenal

Tiago Pinto, ds giallorosso, punta forte su Granit Xhaka, centrocampista svizzero in forza all'Arsenal. Si lavora sui dettagli derivanti dalla differenza fra domanda e offerta dei club coinvolti

La Roma sta ultimando in questi giorni diverse trattative di calciomercato, l'ultima proprio nella giornata di ieri con l'acquisto di Matias Vina dal Palmeiras per 10 milioni di euro più bonus. Come riporta Il Messaggero, il Ds romanista Tiago Pinto è al lavoro per limare le richieste dell'Arsenal per l'acquisto a titolo definitivo di Granit Xhaka, calciatore svizzero attualmente in forza all'Arsenal.