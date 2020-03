Roma, agente Schick: “Il Lipsia detiene un’opzione, non capisco perchè si dicano certe cose…”

Il futuro di Patrick Schick potrebbe essere ancora a Lipsia.

Delneri-Mediagol: “Le mie esperienze con Roma e Juventus? Ecco la verità. Tutto su Totti, Del Piero e Cassano…”

L’attaccante ceco di proprietà della Roma e in prestito ai tedeschi si è ritrovato dopo un paio di stagioni davvero in ombra, la sua volontà adesso è quella di restare in Germania. L’agente del calciatore, Pavel Paska, ai microfoni di ISportz.cz, ha parlato del futuro del proprio assistito.

VIDEO Roma, giallorossi in prima linea per la lotta al Covid-19: beni di prima necessità per gli abbonati over-75

“Non è vero, come si legge, che il Lipsia non ha i soldi per riscattarlo. È una mossa tattica. I club della Bundes sono i più sani d’Europa quando si parla di economia. In altri campionati sta andando tutto a pezzi, a parte la Premier. In Italia hanno scritto che potrebbe tornare in giallorosso ma la verità è che il Lipsia ha un’opzione unilaterale per tenerlo e penso che le voci siano solo tattica per negoziare. È un affare grosso, vedremo come andrà a finire. Quando vendi qualcosa, alcune volte devi abbassare il prezzo. Siamo tranquilli perché il Lipsia è comunque la destinazione ideale per Schick”.

Serie A, la commozione di Mazzone: “Ho pianto per Mihajlovic, vorrei abbracciarlo forte”