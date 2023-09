Rinaudo: “Palermo piazza unica, tifosi da Serie A. Corini? Fiducia meritata”

Corini? Ho avuto il privilegio di giocare anche con Eugenio a Palermo in Serie A, era già un grande uomo e un grande leader che si metteva sempre in prima linea per il bene della squadra. In questo periodo che stiamo lavorando insieme sta dimostrando ancora una volta, dando continuità al suo percorso di vita e professionale, di essere un grande professionista e un grande lavoratore. Sia lui, sia tutto lo staff, tutte le persone che lavorano per il Palermo. Eugenio ha meritato la fiducia, così come il suo staff. Sono consapevole di quanto tiene al Palermo, alla città, ai tifosi. Lo vivo giornalmente e sono sicuro che darà il massimo per ottenere l'obiettivo comune. Quanto conta il contributo del CFG nel mercato? In questo anno abbiamo creato un'area scouting interna di altissimo livello, abbiamo la fortuna di essere supportati dal CFG che ci mette a disposizione il suo network per essere ancora più competitivi e alzare il livello. Tutte le scelte finali vengono comunque prese a livello locale. Questo perché il City Group si fida di noi. Poter contare sull'apporto dei nostri tifosi è sempre qualcosa di speciale. Anche quest'anno hanno dimostrato di essere presenti in maniera importante con 12 mila abbonati, con 23 mila spettatori per la prima partita casalinga. Per me è sempre un'emozione speciale sin da bambino, da tifoso del Palermo, da calciatore e da dirigente adesso. E' una piazza unica in Italia, lo dimostrano anche tutti i palermitani ed i tifosi del Palermo che ci seguono numerosi quando giochiamo fuori casa. Siamo veramente orgogliosi, tutti lo avvertiamo. La gente di Palermo merita solamente una cosa, ed è la Serie A. Noi sicuramente lavoreremo duramente per regalare loro questo sogno bellissimo".