Reggina, Lafferty rescinde: l’attaccante nordirlandese occasione a parametro zero?

È finito anzitempo il matrimonio tra la Reggina e Kyle Lafferty.

L’attaccante nordirlandese era arrivato a Reggio Calabria durante la sessione estiva di calciomercato e sembrava potesse permettere ai calabresi il tanto agognato salto di qualità. L’attaccante tra le altre anche di Palermo e Norwich non si è pero ambientato e ha quindi deciso di lasciare i granata. Che non possa essere un affare di mercato a parametro zero per i rosanero?

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il calciatore Kyle Lafferty per la risoluzione consensuale anticipata del contratto. Ringraziando Kyle per la professionalità dimostrata, la Reggina gli augura le migliori fortune sportive.