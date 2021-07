Real Madrid, Florentino Perez pensa al colpo per Ancelotti: interesse per Salah

Il numero uno del Real Madrid, Florentino Perez, punta gli occhi su Kylian Mbappè, se non dovesse arrivare il francese si virerebbe su Mohamed Salah, esterno egiziano in forza al Liverpool

Come riporta "Romanews", l'obiettivo numero uno dei blancos è Kylian Mbappè , ancora in forza al PSG nonostante il mancato rinnovo del contratto. Il piano B al fuoriclasse francese sarebbe proprio l'ex giallorosso Salah , che andrebbe a portare qualità e velocità sugli esterni.

Al Liverpool dal 2017, Mohamed Salah fa della velocità la sua arma migliore, arrivando spesso a registrare record in Premier Leagu e. Con i Reds ha collezionato 145 presenze e ben 95 gol totali, costituendo- insieme a Sadio Manè un attacco da record, capace di laurearsi Campione d'Europa con il club inglese nell'annata 2018-2019, stagione in cui vinse anche il Mondiale per Club .

Prolifica anche l'avventura in Italia per l'egiziano, che è stato lanciato alla ribalta internazionale durante gli anni alla Fiorentina, segnando 6 gol in 16 presenze con la maglia viola, attirando l'interesse della Roma che lo acquistò a titolo definito dal Chelsea, proprietaria del cartellino, nel 2015. Con i giallorossi ha disputato due campionati di Serie A mettendo a segno 29 gol in tutte le competizioni.