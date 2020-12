Raiola, l’annuncio a sorpresa: “Pogba-Manchester United, è finita. Ibrahimovic alla Juventus…”

Pare essere giunta al capolinea l’avventura di Paul Pogba in Premier League.

Nel 2021, quattro anni dopo il suo ritorno in Inghilterra, l’esperto centrocampista francese lascerà il Manchester United. Lo ha annunciato l’agente del classe 1993, Mino Raiola, intervistato ai microfoni di ‘Tuttosport’.

“Inutile girarci attorno. Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli: Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Lui deve cambiare squadra, deve cambiare aria. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell’estate del 2022, ma la soluzione credo migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il club di Old Trafford, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto. Se qualcuno non lo capisce, ergo capisce poco niente di calcio. In ogni caso addossino pure tutta la colpa a me se la prossima estate Paul se ne andrà”, sono state le sue parole.

Sotto contratto con i Red Devils fino al 30 giugno 2022, Pogba può contare su un numero esoso di estimatori in Italia e non solo. Su tutti, il Paris Saint-Germain in Thomas Tuchel e la Juventus di Andrea Pirlo. E a proposito di Juventus, Raiola è tornato a parlare anche delle prestazioni offerte fin qui da Zlatan Ibrahimovic. “La Juventus avrebbe fatto bene a prendere Zlatan in estate, sarebbe stata una gran coppia con Ronaldo”, ha proseguito. Domani sul noto quotidiano sportivo l’intervista completa al noto agente Fifa.