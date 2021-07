PSG, Leonardo prova l’ennesimo colpo a effetto: si avvicina Paul Pogba

Paul Pogba, calciatore del Machester United e della nazionale francese, è uno degli obiettivi del PSG, con il suo direttore tecnico, Leonardo, al lavoro per chiudere quanto prima.

Il Paris Saint-Germain prepara un altro colpo per questa sessione estiva di mercato. Dopo gli acquisti di Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi e Georgino Wijnaldum, il direttore sportivo del club francese, Leonardo, è pronto a portare Paul Pogba alla corte di Mauricio Pochettino. La valutazione del giocatore della nazionale francese si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Come riporta Tuttomercatoweb, Leonardo è abbastanza fiducioso di chiudere la trattativa, nonostante Pogba non abbia mai nascosto di essere lusingato dall'interesse del Real Madrid. Il club di Florentino Perez non ha i fondi disponibili per acquistare il giocatore ex Juventus. per quest'ultimo motivo i francesi sono in prima fila per mettere a segno l'ennesimo colpo stellare di questo mercato.