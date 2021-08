PSG, al via l’era Messi: dall’arrivo a Parigi alle visite mediche, la giornata di Leo

La stella argentina, Lionel Messi, dopo la scadenza del suo contratto con il Barcellona, approda a Parigi. Nella conferenza di domani verrà annunciata l'ufficialità, per lui contratto biennale da 35 milioni annui

Il Paris Saint-Germain mette a segno quello che probabilmente sarà l'acquisto dell'anno, a breve sarà infatti annunciata l'ufficialità di Lionel Messi.

Il campione argentino non è riuscito a risolvere le divergenze contrattuali con il Barcellona. La Pulga, nel corso della conferenza stampa svoltasi lo scorso 8 agosto, ha anche ammesso di aver accettato di dimezzarsi lo stipendio per andare incontro al club catalano. Il sacrificio di Messi non è però servito a nulla a causa delle nuove regole imposte dalla Liga spagnola in merito al tetto degli ingaggi. La riduzione del 50% non è bastata anche per l'alta cifra degli stipendi del resto della squadra, che sommati all'ipotetico compenso della stella dall'Albiceleste, superavano i già citati livelli della Federcalcio spagnola.

In lacrime, Messi ha salutato compagni e tifosi dopo ben 21 anni passati con la stessa maglia, divenendo una bandiera e un simbolo non solo per il Barcellona ma anche per tutti gli amanti di questo sport, rendendosi protagonista di giocate stellari, raggiungendo quota 520 presenze e 474 reti segnate con la squadra A. Approdato in blaugrana nel 2000 a soli 13 anni, ha scalato velocemente la trafila delle giovanili della Cantera, arrivando in prima squadra già nel 2004 ed esordendo nello stesso anno, divenendo il terzo giocatore più giovane a vestire la maglia del Barcellona e il più giovane a esordire nella Liga (record battuto solo dall'ex compagno di squadra Bojan Krkić nel settembre del 2007).

La trattativa con la società parigina, che ha già acquistato calciatori di importante caratura internazionale come Hakimi, Sergio Ramos e Donnarumma, si è svolta in pochi giorni e in maniera repentina. Nella giornata di oggi Messi è partito dall'aeroporto di El Prat insieme al padre Jorge, la moglie e i tre figli, decollando alle ore 14 circa. Iconiche le dichiarazioni del padre della "Pulce", che alle domande dei giornalisti a proposito dell'addio del figlio, ha risposto così, come riportato da Sky Sport: "Chi è il responsabile? Chiedete al club".

Già dalle 15 diverse migliaia di tifosi parigini hanno preso d'assalto l'aeroporto "Le Bourget" della capitale francese in attesa dell'arrivo dell'aereo privato di Lionel Messi, atterrato alle ore 15:37, in anticipo di circa dieci minuti rispetto all'orario stimato alla partenza. Dalle vetrate dell'aeroporto, indossando una t-shirt bianca recante la scritta "Ici c'est Paris", il campione sudamericano ha salutato quelli che con il passare del tempo sono divenuti centinaia di migliaia di supporters in visibilio.

Attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale, il Paris Saint-Germain ha annunciato la conferenza stampa di presentazione, che si terrà nella giornata di domani alle ore 11 presso l'auditorium dello stadio "Parc de Princes" di Parigi, casa del club di Al-Khelaifi. Alle ore 18 hanno inizio le visite mediche di rito, con la marea di tifosi ad attenderlo all'esterno dello stadio e dell'ospedale americano in cui Messi ha effettuato tutti i test atletici del caso. Intanto continua l'importante lavoro sui sociale del club parigino, che nelle stesse ore ha rilasciato su Twitter una fotografia recante le maglie di Neymar e Mbappè nello spogliatoio ai lati di una bandiera argentina.

Dopo la fine delle visite, l'appuntamento è fissato intorno alle 19:30 in hotel "Le Royal Monceau", nel centro di Parigi, per firmare il faraonico contratto biennale da circa 35 milioni di euro, con ancora la folla in delirio a salutarlo all'entrata. Al termine delle operazione burocratiche, Messi dovrebbe recarsi al centro sportivo del PSG per incontrare e salutare i futuri compagni, ricongiungendosi con il brasiliano di Neymar.

Nel frattempo a Barcellona prende avvio l'era del dopo Messi: sono già state eliminate le gigantografie dell'argentino all'interno del Camp Nou e tutte le foto recanti il suo volto. A tenere banco è invece la questione legata al numero di maglia, poichè, come riporta SportMediaset, secondo fonti francesi l'argentino avrebbe rifiutato la maglia numero 10, ceduta da Neymar. Le ipotesi più probabili sarebbero il 19, in questo momento sulle spalle di Sarabia, o il 30, che appartiene a Letellier, terzo portiere della squadra. Nell'ultima ipotesi servirebbe un cambio di regolamento, poichè la Ligue 1 è molto rigida sui numeri di maglia, ma ciò è ovviamente una questione secondaria.

Per concludere, l'acquisto di Lionel Messi è sicuramente il più importante della storia del club parigino, l'obiettivo dello sceicco Al-Khelaifi e del ds Leonardo è chiaro: quest'anno il PSG è il principale candidato alla vittoria della Champions League e l'obiettivo è uno soltanto, ossia portare in Francia il trofeo più importante d'Europa.