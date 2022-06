Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Intesa con l’Inter. Dybala primo sì”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Intesa con l'Inter. Dybala primo sì". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Ok della Joya, una settimana per la firma. C'è la chiave per Lukaku, il Chelsea punta Dumfries come contropartita".