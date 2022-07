Pisa, l’Ajax forte su Lucca: gli olandesi in vantaggio sul Bologna per l’ex Palermo

Il club olandese ha fatto decisi passi in avanti per l'acquisto del numero nove

Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe essere in Olanda. L'Ajax si è inserito in maniera forte nella trattativa che potrebbe portare Lucca al Bologna. Il club emiliano è da tempo sulle tracce dell'ex centravanti del Palermo, rinforzo gradito a Sinisa Mihajlovic per potenziare in maniera ulteriore il reparto offensivo dei rossoblu. Da settimane vanno avanti i discorsi tra Bologna, Pisa e l'entourage del giocatore, con una quadra che però sembra essere tutt’altro che definita.