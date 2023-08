Pisa, il ds Stefanelli: “Shpendi ci piace ma non è facile. Beruatto? Tanti rumors…”

“Shpendi è un giocatore che ci interessa e sicuramente non sarà una trattativa facile per tanti motivi, si tratta di una situazione complessa a 360 gradi, siamo vigili e vediamo se possiamo portarla a casa. Per Barberis dobbiamo continuare gli accertamenti, sono necessari ulteriori approfondimenti, sono esami che vanno fatti in primis a tutela del calciatore e poi a tutela degli interessi del club. Valoti invece è un giocatore che ci piace e a chi non piacerebbe? In categoria tutti lo vogliono. Ci sono dei contatti e la percezione è che il ragazzo in questo momento non è così convinto di lasciare la Serie A ed è in una fase un po’ embrionale. A oggi non c’è nulla di concreto o caldo, l’unica situazione in via di definizione è la cessione in prestito di Livieri a Catania. Per quanto riguarda i difensori non c’è un nome che potrebbe uscire come Hermannsson, poi se da qui a fine mercato ci saranno opportunità vedremo. Leverbe si sta allenando bene, è sul pezzo e dentro il progetto, mentre su Beruatto ci sono tanti rumors, ma si allena a 3000 all’ora e in lui vedo tutto tranne che una persona che non pensa al Pisa”.