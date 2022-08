Perugia, chiuso il doppio colpo dalla Cremonese: Di Carmine e Bartolomei da Castori

Perugia on fire in chiave mercato. Dopo aver totalizzato un solo punto nelle prime tre giornate di campionato, il club umbro punta a regalare a Fabio Castori due pedine di spessore che possano implementare la cifra tecnica della squadra a sua disposizione. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo Twitter, sarebbe vicina all'ufficialità per un doppio colpo in entrata dalla Cremonese.