Palermo, vicino il primo colpo di gennaio: intesa annuale con De Sciglio

Il Palermo è al lavoro per rinforzare la rosa, dopo un inizio al di sotto delle aspettative. Secondo quanto riportato da "tuttomercatoweb", il primo colpo di gennaio dovrebbe essere Mattia De Sciglio, calciatore della Juventus in prestito all'Empoli. Accordo che sembra in dirittura d'arrivo per un annuale a titolo definitivo.