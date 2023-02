Palermo, Verre rinforza il centrocampo: soluzioni e interpreti del reparto per Corini

Dall'altra parte, sarà complicato per Corini rinunciare a uno tra Saric, Segre e Verre. Procedendo con ordine l'ex Ascoli, dopo un inizio non particolarmente brillante, è salito in cattedra sfornando prestazioni di spessore in cui ha dimostrato di poter essere decisivo con i suoi strappi e la sua forza fisica. Restano ampi i margini di miglioramento per Saric che dovrà alzare ulteriormente l'asticella per una maglia da titolare. Segre è una mezzala pura dalla spiccata vocazione offensiva alla quale nella prima parte di stagione Corini non ha mai praticamente rinunciato. Un totale di venti presenze condite da tre reti per l'ex Perugia che in termini di dinamismo e fosforo è un calciatore del quale difficilmente si può fare a meno. Completa il trio il nuovo arrivato Valerio Verre che con le sue 150 presenze in Serie A va ad implementare cifra tecnica e d'esperienza del reparto. Duttilità e qualità del calciatore romano ne fanno un elemento di spessore in grado di poter spostare gli equilibri in cadetteria. In carriera Verre ha svolto egregiamente praticamente tutti i ruoli di centrocampo (compreso il trequartista) e questo è certamente un plus in più per Corini che sarà chiamato a scegliere non senza difficoltà. Infine, Broh è stato protagonista di un'ottima prima parte di stagione. L'ex Sudtirol ha dimostrato di possedere un grande spirito di adattamento ed è probabile che verrà impiegato dal tecnico del Palermo come jolly di centrocampo a gara in corso. Prova ne sono gli ottimi trenta minuti circa disputati dal classe 1997 contro il Bari in cui ha schermato molto bene le avance avversarie ripartendo quando possibile con gamba e lucidità.