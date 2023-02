Palermo, Tutino plus, Brunori leader: le opzioni davanti per Corini. Vido e Soleri…

Il focus sul reparto d'attacco del Palermo, rinforzato dal mercato con Tutino

⚽️

di Anthony Massaro

Il Palermo FC targato City Football Group dopo aver allestito una rosa importante in estate, ha gettato ulteriori basi sicure per il presente ed il prossimo futuro, nell'appena conclusa sessione di calciomercato invernale. Focalizzando l'attenzione sul reparto offensivo è possibile notare come il binomio dirigenziale composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno, nella fase iniziale abbia iniziato il restyling con una cessione, sacrificando un leader tecnico e carismatico, dentro e fuori il rettangolo verde, come Roberto Floriano. Ceduto a gennaio al San Giuliano City in Lega Pro, Interessi divergenti, ragioni anagrafiche e motivi di opportunità hanno originato la separazione tra le parti: richiesta di rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno avanzata dall'entourage del calciatore non è stata presa in considerazione dal management della prestigiosa holding inglese di proprietà araba.

Perso un esterno da tridente, elastico tra le linee, all'occorrenza seconda punta, per eclettismo e peculiarità, elemento unico nel suo genere nella rosa di Corini è stato necessario intervenire prontamente nel reparto in sede di calciomercato- Palermo abile ad assicurarsi le prestazioni di un calciatore di spessore come Gennaro Tutino, prelevato dal Parma nelle scorse settimane. Un jolly offensivo eclettico, dinamico e dotato di un'ottima tecnica di base, l'ex calciatore di Cosenza e Napoli tra le altre, può agire da prima o seconda punta di manovra ma, interpretare con egual padronanza anche il ruolo di trequartista o attaccante esterno su entrambi i versanti. Profilo adeguato per il mosaico tattico di Corini, sempre pronto ad inserire nuove variabili nel modulo e nell'interpretazione dello stesso. Soprattutto in attacco, reparto incentrato sulla vena di bomber Brunori, con Francesco Di Mariano, schierato talvolta da partner del numero nove rosa o da attaccante esterno, alternativa insieme a Edoardo Soleri e Luca Vido. Entrambi ad oggi non particolarmente brillanti in termini realizzativi e prestazionali.

Tutino e Brunori potrebbero dunque giocare anche dal 1' insieme. Soleri. terminale dotato di fisicità, buona gamba e discreta capacità nel gioco aereo, è stato asso nella manica di Silvio Baldini lo scorso anno, con dodici realizzazioni tra campionato e playoff, tutte partendo dalla panchina. In Serie B non è ancora riuscito a rendersi particolarmente incisivo, ma l'ex Padova è rimasto in rosa bramoso di scalare le gerarchie tecniche del mister di Bagnolo Mella.

Tornando al classe 1996 nativo di Napoli, già portatore di confortanti segnali in termini di personalità, intensità e qualità nei subentri contro Bari ed Ascoli, potrebbe proprio essere lui il partner ideale di Brunori, per attitudini tecnico-tattiche, nel prosieguo del girone di ritorno.