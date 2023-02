Palermo, trend e numeri della squadra di Corini: il gioco e l’obiettivo playoff…

Alcuni dati sulla proposta tecnica del Palermo di Eugenio Corini

⚽️

di Anthony Massaro

Un Palermo FC in oggettiva ascesa in Serie BKT, giunto al nono posto in classifica in seguito a otto risultati utili consecutivi, costituiti da quattro pareggi e quattro vittorie. In termini squisitamente numerici la compagine rosanero ha trovato quella tanto agognata continuità che gli avrebbe permesso, come successo, di raggiungere le zone più confortevoli della graduatoria. Attualmente a pari merito con il Pisa di Luca D'Angelo, la formazione rosanero è riuscita ad affacciarsi per la prima volta in questa stagione, con convinzione, alla zona playoff.

Oltre ai numeri, il Palermo è riuscito a proferire risposte immediate sul campo. Riscontri forti, veementi e tangibili. Soprattutto in termini di atteggiamento, intensità e prestazione. La compagine siciliana è riuscita dopo un inizio piuttosto complicato a tararsi adeguatamente sul piano di identità tattica, automatismi e qualità del gioco espresso. Fattori che hanno dato vita ad una forte inversione di rotta, che ha generato un plus di solidità, concretezza ed incisività. Oltre che punti in classifica e sicurezza nei propri mezzi.

Altra nota positiva la riuscita ricerca del vestito tattico idoneo ad esaltare le caratteristiche dei singoli, che per molto tempo ha costituito un aspetto spinoso della questione crisi iniziale. Corini ed i suoi uomini hanno coniato strada facendo un'identità gagliarda, solida e pragmatica. Nonostante questa premessa celebrativa, ci sono da sottolineare alcuni aspetti rivedibili, da curare ed a tratti giudicabili come allarmanti, dati alla mano.

Una squadra che può ampiamente lottare per le zone alte della classifica, dovrebbe decisamente migliorare il rendimento sui tiri in porta subiti.

Quarta per quantità di conclusioni concesse in Serie B la formazione rosanero. Una situazione che dovrà analizzare nello specifico il mister di Bagnolo Mella insieme al proprio staff, onde evitare un Pigliacelli super impegnato di gara in gara. Sfide contro Cagliari, Bari e Ascoli prove tangibili di quanto descritto. Il club di proprietà del City Football Group è ottavo in cadetteria per XGA (rappresentano la produzione offensiva della squadra avversaria). Raccolta statistica che identifica chiaramente come la decantata solidità difensiva dei rosanero, sia spesso e volentieri frutto del demerito altrui o delle grandi performance offerte dal proprio portiere. Senza nulla togliere al pacchetto arretrato del Palermo FC, ma in termini di fase difensiva gli spunti su cui ragionare sono parecchi.

Spostando le riflessioni sul reparto offensivo, al netto del plus Brunori, leader e capocannoniere del campionato, i rosa galleggiiano tra il tredicesimo ed il dodicesimo posto nella griglia degli XG (un dato che misura la probabilità di un tiro di diventare un gol). Efficacia e creatività nel reparto d'attacco, al di sotto delle possibilità di una squadra che ha appena inserito elementi di alto lignaggio tecnico come Gennaro Tutino e Valerio Verre. Da Di Mariano a Matteo Brunori, passando per gli intermedi di centrocampo: Jacopo Segre e Dario Šarić fino all'esterno Nicola Valente. Interpreti che per la categoria hanno dimostrato di essere abbastanza competitivi, da poter produrre decisamente di più in termini di situazioni offensive.

Il Palermo FC soprattutto nelle ultime uscite ha dimostrato di avere le possibilità di aggredire il match e l'avversario di turno dall'inizio alla fine. Andare a prendere le squadre che si affrontano sulla trequarti offensiva, protendendo la linea difensiva all'altezza del cerchio di centrocampo, eventualmente scalando e uscendo in marcatura con tempi perfetti. Prendendosi anche qualche rischio in più, sul piano tattico e dell'atteggiamento, i rosanero potrebbero compiere un ulteriore salto di qualità? La formazione del capoluogo siciliano ogni qualvolta che si è affacciata in avanti nelle ultime sfide, ha sempre dato la sensazione di potersi rendere pericolosa ed incisiva. Un segnale intravisto a più riprese lungo il percorso dell'attuale stagione agonistica. Per il momento Brunori e compagni vedono i playoff grazie a spirito operaio, abnegazione e pragmatismo che hanno contraddistinto il percorso di imbattibilità delle ultime otto giornate. Inserire una buona dose di spregiudicatezza all'interno del DNA rosanero potrebbe non guastare, divertire ed incidere allo stesso tempo, in una stagione partita in salita e che può rivelarsi indimenticabile.