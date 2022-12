Palermo, Tedesco saluta Accardi: “Non servono parole. Grazie capitano”

Andrea Accardi sembra essere vicinissimo alla cessione al Piacenza (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE). Il difensore del Palermo, unico elemento in rosa a fare da collante tra l'era Maurizio Zamparini e il nuovo corso targato Dario Mirri e City Football Group, non è mai rientrato nel progetto tecnico targato Eugenio Corini, ed ha dunque deciso di accettare la corte del club biancorosso, militante in Serie C, categoria già affrontata lo scorso anno dal calciatore siciliano, quando la banda Baldini vinse i playoff di Lega Pro, con l'ex Trapani tra i protagonisti in termini di carisma ed abnegazione alla causa.