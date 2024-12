Palermo, Radu come primo rinforzo di gennaio? L’indiscrezione

L'IDENTIKIT DEL PORTIERE

Il portiere è cresciuto nel settore giovanile proprio dei nerazzurri, per poi essere prestato in giro per l'italia prima all'Avellino, in Serie B, e poi al Genoa, in cui si "consacra". Dopo questo periodo il portiere rimarrà all'Inter ma non riuscirà mai ad affermarsi, venendo riprestato in giro per l'europa tra Serie A, Ligue 1 e Premier League. Il '97 vanta 63 presenze in A, 17 in Ligue 1 e 2 in Premier League. Rappresenterebbe un colpo di esperienza per il reparto, potendosi rilanciare dopo qualche annata difficile, ritornando in cadetteria dopo sei anni.