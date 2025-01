Palermo, Pohjanpalo obiettivo concreto: i numeri a confronto con Brunori

Il Palermo sta cercando di rinforzare la squadra in vista della seconda parte di campionato. Un nome che i rosanero sembrano intenzionati a portare in Sicilia è Joel Pohjanpalo , autentico simbolo della promozione del Venezia dello scorso anno.

I NUMERI A CONFRONTO CON BRUNORI

Il finlandese ha più volte sfidato Matteo Brunori: i due attaccanti, tra i più prolifici della categoria, si sono sfidati a suon di gol per la classifica marcatori. Il confronto finale ha dato ragione al calciatore del Venezia: i 41 gol in due anni in cadetteria rispetto ai 34 dell'Italobrasiliano rappresentano un numero altissimo che poche volte si è visto in categoria.