Palermo, Palazzi è un nuovo giocatore rosanero: l’annuncio sui social

Andrea Palazzi vestirà la maglia del Palermo.

Il centrocampista del Monza è il primo colpo messo a segno dal duo Sagramola-Castagnini per il reparto centrale, attualmente ancora da riempire a seguito dell’assenza di Alessandro Martinelli a causa di problemi di salute. Un innesto di qualità ed esperienza, che vanta diverse presenze anche in Serie B con le maglie di Livorno, Pro Vercelli e Pescara. A gennaio del 2019 il trasferimento al club brianzolo in prestito con obbligo di riscatto dall’Inter dopo due annate. Dopo una metà di stagione fortunata (17 presenze e 3 reti in campionato), quest’anno il classe ‘96 non ha trovato spazio. Impiegato soltanto in cinque occasioni nella scorsa stagione e con un contratto in scadenza nel 2021, il giocatore ha deciso di cambiare casacca. Adesso, Palazzi ha voglia di riscatto e la piazza del capoluogo siciliano gli è apparsa a tal fine fortemente allettante.

Ad annunciare la fumata bianca la fidanzata Linda, attraverso i social: “Oggi inizia una nuova sfida per te, ma anche per noi. Forza amore”, ha scritto.

Palermo, l’ex Bellusci indica la strada: “C’è solo un modo per vincere la C. Marconi e Palazzi? Ho la mia idea”