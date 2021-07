Palermo, ok per Buttaro: tutto sul classe 2002 scuola Roma, i dettagli dell’affare

Renzo Castagnini puntella il reparto difensivo con l'arrivo del giovane ed eclettico centrale scuola Roma: tutti i dettagli dell'operazione che ha sancito il passaggio a titolo definitivo del classe 2002 al club rosanero

⚽️

Umiltà, abnegazione, determinazione feroce. Il profilo di Alessio Buttaro, jolly difensivo classe 2002 proveniente dalla Primavera della Roma, ha ben presto destato l'interesse della dirigenza rosanero. Il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, nell'ambito della costante attività di scouting volta all'individuazione di giovani talenti di prospettiva, è rimasto favorevolmente impressionato dalle qualità tecniche e non solo di un ragazzo che si è contraddistinto per continuità ed affidabilità di rendimento nelle file della cantera giallorossa.

Centrale difensivo esplosivo e versatile sotto il profilo tattico, Buttaro è un destro naturale dotato di sagacia tattica e vis agonistica, caparbio ed attento in sede di marcatura. Interprete ideale in una linea difensiva a tre, il ragazzo con la maglia della compagine guidata da Alberto De Rossi si è disimpegnato egregiamente anche da centrale di sinistra nel corso della stagione appena terminata.

Diciotto presenze complessive ed una rete realizzata nell'annata 2020-2021 con la Primavera capitolina, Buttaro può svolgere all'occorrenza anche il ruolo di quinto alto sul polivalente, con marcata propensione alla copertura, in un ipotetico 3-5-2. Disciplina, applicazione mentale, maturità sorprendente per un classe 2002 che non ha ancora varcato la soglia del professionismo: questi i tratti caratterizzanti del giovane bagaglio professionale del calciatore che hanno stregato il direttore sportivo rosanero. Castagnini ha sollecitamente trovato l'intesa con l'entourage del ragazzo e con la dirigenza della Roma, nella persona di Morgan De Sanctis, per il trasferimento a titolo definitivo dell'eclettico difensore nato nella Capitale al club di Viale del Fante.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il Palermo rileverà l'intero cartellino di Alessio Buttaro dalla Roma, ma la società giallorossa non dovrebbe godere del diritto di recompra come nel caso dell'operazione legata all'arrivo in Sicilia di Andrea Silipo. Il club di proprietà di Friedkin dovrebbe garantirsi, tuttavia, una percentuale tra il 20 e il 25% su un'eventuale futura rivendità del calciatore. L'affare dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore e Buttaro dovrebbe sottoscrivere con il Palermo un contratto quadriennale con scadenza fissata per giugno 2025.

Renzo Castagnini puntella il reparto arretrato con un elemento di qualità e prospettiva: Buttaro, entusiasta da subito al cospetto dell'interessamento del club rosanero nei suoi confronti, ha già iniziato oggi la sua avventura in Sicilia. Il ragazzo, atterrato a Palermo in compagnia di Andrea Silipo oggi intorno alle 13, si è già aggregato alla compagine di Filippi in occasione del raduno odierno al Renzo Barbera e svolgerà il pre-ritiro propedeutico con la squadra in vista della preparazione estiva in programma a San Gregorio Magno dal prossimo 19 luglio fino al 2 agosto.