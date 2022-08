Palermo, la 10 a di Di Mariano: sulle sue spalle l’eredità di Miccoli e Zauli

"La maglia numero 10 sulle spalle di un palermitano. Non si vedeva da una vita, da quando il Barbera era ancora la Favorita e la Serie B era solo un miraggio", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". L'ultimo calciatore palermitano ad indossare la casacca numero dieci rosanero fu Tonino Cardinale nella stagione agonistica 1997/1998 . "Era Serie C1 , erano tempi in cui i numeri si davano dall'1 all'11 in base ai titolari", si legge.

Se si prendono a riferimento i numeri di maglia fissi bisogna riavvolgere il nastro fino al Palermo dei picciotti con la 10 sulle spalle del terzino Pietro Assennato. Di Mariano è, adesso, pronto a prendersi carico di onori e oneri intrinsechi alla maglia della squadra della sua città e non ha preso tempo sui social per caricare l'ambiente dopo la sconfitta con l'Ascoli: "Un esordio amaro ma emozionante davanti alla mia gente e con la maglia della mia città dove sono cresciuto. Il nome e il numero che portiamo dietro la maglia non è più importante del nome della città che portiamo davanti.. per questa maglia tutti abbiamo una responsabilità.. per questo popolo per questa piazza, per questo storico club. Ci saranno altri momenti difficili, ma tutti insieme con entusiasmo e orgoglio dobbiamo onorare questa maglia".