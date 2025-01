Palermo, inserimento per Gytkjaer del Venezia: la situazione

I rosanero provano il colpo in attacco, tentando il sorpasso per il danese

Il Palermo lavora per migliorare la propria rosa. In questo senso, secondo Gianluca Di Marzio, i rosanero starebbero cercando di inserirsi per Gytkjaer , attaccante del Venezia , da qualche giorno vicino alla Cremonese . Il danese porterebbe centimetri ed esperienza all'attacco di Dionisi , che tante volte ha mostrato segni di debolezza.

IL PROFILO DEL CENTRAVANTI

Il classe 1990 ha maturato negli ultimi anni tanta esperienza in cadetteria: ben due promozioni conquistate negli ultimi quattro anni tra Monza e Venezia. Decisivo sopratutto con i brianzoli, con 5 gol nei play-off poi vinti dai lombardi, il danese vanta 102 presenze in Serie B con uno score di 32 gol e 8 assist. Tanta esperienza estera soprattutto in Polonia, dove ha collezionato ben 63 reti in 122 match giocati