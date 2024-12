Palermo, idea Vasquez per la porta: l’indiscrezione

Il Palermo è alla ricerca di rinforzi per migliorare la rosa, dopo un inizio di campionato molto deludente. La nuova idea, secondo il noto giornalista Gianluca Di Marzio, sarebbe Devis Vasquez , portiere titolare dell' Empoli ma di proprietà del Milan . Il classe '98 sta attraversando la sua miglior stagione in carriera, riuscendo a trovare continuità di prestazioni. I toscani sono interessati ad Audero , portiere del Como , per sostituire il colombiano, che sarebbe una grave perdità per la squadra di D'Aversa .

I NUMERI IN CARRIERA

Vasquez vanta quest'anno ben 5 clean sheet in 18 presenze e una titolarità fissa inamovibile. Solo 21 gol presi quest'anno per il portiere che vanta 18 partite in Serie A, 10 in Serie B e 28 in prima divisione del Paraguay.