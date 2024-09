Palermo Football Conference: Igli Tare premia Rino Foschi con riconoscimento alla carriera

Igli Tare parteciperà alla Palermo Football Conference. Premierà Rino Foschi con il riconoscimento "Una vita per il calcio".

Mediagol ⚽️ 24 settembre - 15:00

In un contesto in cui il calcio sta vivendo una continua evoluzione, la Palermo Football Conference si configura come un'importante occasione di dialogo per i professionisti del settore. Igli Tare, noto ex direttore sportivo della Lazio, anticipa il significato di questo evento, che offrirà l'opportunità di discutere le sfide del mondo calcistico.

Durante la conferenza, Tare avrà anche l'onore di premiare Rino Foschi con il riconoscimento "Una vita per il calcio", evidenziando il contributo significativo di Foschi al panorama calcistico italiano.

“La Palermo Football Conference sarà un’occasione per confrontarsi con tanti altri operatori di calcio”. Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, parla così in vista della Palermo Football Conference che si terrà il 7 ottobre a La Braciera in Villa (per partecipare è necessaria la registrazione attraverso Eventbrite).

Il dirigente albanese consegnerà il premio alla carriera “Una vita per il calcio” a Rino Foschi. “Per me è un onore premiare Foschi. Il Direttore - spiega Tare - è una delle leggende del calcio. Stiamo parlando di un uomo di grande successo ed esperienza. Ha dato tanto al calcio italiano e per me - conclude l’ex direttore sportivo della Lazio - sarà un grande onore premiarlo con un riconoscimento alla carriera”.