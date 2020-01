Palermo: Floriano vuole i rosanero, trattativa in chiusura. L’agente del calciatore accelera

Roberto Floriano sempre più vicino al Palermo.

Per ufficializzare l’approdo dell’attaccante attualmente di proprietà del Bari in rosanero, come conferma l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘, mancano solo alcuni dettagli relativi alla durata del contratto. Il centravanti trentatreenne è il rinforzo che serve a mister Rosario Pergolizzi e al reparto offensivo che nelle ultime uscite ha tentennato e segnato con il contagocce. Il calciatore nella stagione in corso non ha svolto un ruolo da protagonista con la maglia dei biancorossi: solo nove spezzoni di partita per lui senza lasciare traccia, al contrario della scorsa stagione in cui mise a segno 13 reti e fornì ben 8 assist. Il classe ’86 ha rifiutato nelle ultime settimane le offerte di Foggia e Cerignola, il suo obiettivo era quello di restare a Bari ma al Palermo non si è sentito di dire ‘no’. Floriano ha infatti dato mandato al proprio agente di trattare con il club di Viale del Fante, come conferma ‘Repubblica, per chiudere al più presto la trattativa e mettersi dunque a disposizione di Pergolizzi.

