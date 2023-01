Palermo, ecco l’ufficialità: Orihuela è rosanero. Lunedì 16 gennaio la presentazione

L'unico nuovo arrivato per il momento è stato ufficializzato dal club di Viale del Fante. Renzo Orihuela, difensore arrivato dal Montevideo City, club appartenente alla "galassia" City Football Group proprio come i rosanero, è diventato a tutti gli effetti un calciatore del Palermo dopo aver preso parte al ritiro di Roma organizzato dalla compagine allenata da Eugenio Corini all'inizio dell'anno solare. Questo l'annuncio del club siciliano che tramite il proprio sito prefissa la data anche della presentazione in sala stampa dell'uruguaiano: