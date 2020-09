Palermo, ecco i numeri di maglia di Somma e Rauti: il gioiello del Torino venerdì in conferenza stampa

Il Palermo incastona ufficialmente due nuovi tasselli nel mosaico di Roberto Boscaglia.

Michele Somma è ufficialmente un nuovo difensore rosanero. Classe 1995, ex Deportivo La Coruna, prodotto dei floridi e prestigiosi settori giovanili di Roma e Juventus e con alle spalle esperienze significative in Italia con le maglie di Empoli e Brescia. A proposito di maglie, il duttile centrale romano indosserà a Palermo la numero 24. La ratifica dell’ingaggio di Somma segue di qualche giorno quella del giovane e talentuoso attaccante classe 2000, Nicola Rauti, arrivato dal Torino con la formula del prestito secco, che vestirà invece la numero 23. Come comunicato dal sito ufficiale del club rosanero, proprio il terminale offensivo ex Monza sarà il protagonista della conferenza stampa di presentazione che si terrà il prossimo 2 ottobre 2020 alle ore 17.

