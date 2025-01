Palermo, due nuovi nomi per il post De Sanctis: le ipotesi

I PROFILI

La prima ipotesi porterebbe a Francesco Marroccu: inizia il suo cammino da direttore sportivo nel 2005, alla Nuorese, per poi cominiciare un giro per l'italia: sarà l'uomo mercato di Cagliari, Ascoli, Feralpisalò, Genoa, Brescia e, come ultima esperienza, a Verona. Fermo da giugno 2023 dopo un'esperienza in terra veneta non del tutto positiva, potrebbe rilanciarsi in un ambiente come quello rosanero.