Palermo, dai prestiti ai calciatori in scadenza: in avanti restano solo… 14 gol

Tutti gli altri calciatori del pacchetto offensivo rosanero sono in prestito o in scadenza di contratto. Valente e Floriano - il cui contratto scade il prossimo 30 giugno - restano in attesa degli sviluppi societari per venire a conoscenza del proprio futuro. Brunori e Soleri sono giunti in Sicilia in prestito e bisognerà cercare di trattenerli con uno sforzo economico non indifferente. Felici è in prestito dal Lecce, mentre lo stesso Silipo che è di proprietà potrebbe essere girato in un'altra piazza per far esperienza. Chi ha il contratto più lungo è Giuseppe Fella, per il quale è scattato l'obbligo di riscatto dalla Salernitana dopo la promozione in Serie B dei rosanero. Infine, Gregorio Luperini "anche in Serie B si avvia ad essere un pezzo rilevante dello scacchiere tattico rosanero", si legge sul Gds.