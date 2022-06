Palermo, caccia ai rinforzi: a Baldini servono 10 pedine per rinforzare l’organico

Il calciomercato rosanero attende ancora l'ingresso definitivo e ufficiale del City Football Group per prendere il via. Tra cessioni, rinnovi e possibili addii, sono dieci i probabili innesti utili per rinforzare la rosa di Silvio Baldini

"Il Palermo del prossimo anno non ha ancora una forma, tanto più con sette giocatori in scadenza di contratto, ma le liste per la Serie B danno già un'idea su come debba muoversi la dirigenza rosanero". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che concentra la propria attenzione sul vertice di calciomercato che dovrà essere attuato per rimpolpare l'organico a disposizione di Silvio Baldini. Tra scadenze di contratto e prestiti da rinnovare, il lavoro del Ds Renzo Castagnini si fa quanto mai intenso e pressante, specialmente nell'andare a riconfermare giocatori che, nella stagione appena conclusa, hanno costituito buona parte dell'ossatura vincente del Palermo che ha conquistato la promozione in Serie B.

Il dialogo per riportare Matteo Brunori in Sicilia resta quanto mai aperto, nonostante la fitta concorrenza per il bomber da 29 gol nell'ultimo campionato di Serie C. Offerte e interessi provengono anche dalla Serie A, ma il Palermo cercherà di puntare su quel canale preferenziale offerto dalla Juventus e sugli ottimi rapporti proprio tra il club bianconero e Castagnini per riappropriarsi del suo trascinatore offensivo.

Ma non è solo Brunori il punto fisso del calciomercato rosanero, che dovrà essere - per forza di cose - molto più sostanzioso, andando a completare una rosa 'piena' a metà con almeno 10 acquisti. Il limite massimo di over all'interno dell'organico, secondo la normativa vigente del regolamento, è fissato a diciotto elementi. Il Palermo, in questo momento, ha dieci giocatori che fanno parte di questa lista e, se dovesse tenerli tutti, avrebbe la possibilità di effettuare altri otto innesti.

A questo elenco degli over, da aggiungere anche i possibili partenti Somma e Broh - appena rientrato dal Sudtirol -, che in caso di addio porterebbero il numero degli eventuali rinforzi possibili a dieci. Di questo gruppo di giocatori non farebbe parte Andrea Accardi, perché ha almeno quattro anni di militanza continuativa nel club - tra Palermo FC , US Città di Palermo e gli anni all'interno del settore giovanile -.

Ufficializzato il passaggio di proprietà e concretizzato l'ingresso dell'holding in viale del Fante potrà avere inizio anche il calciomercato, ancorato per il momento alla sola convinzione di dover quanto prima rimpolpare la rosa di Silvio Baldini.