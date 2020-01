Palermo, a gennaio solo pasticci: da Ortiz a Silva fino ad Arteaga, dal 2012 il mercato ha portato solo guai

Il Palermo e il mercato di gennaio.

Da parecchi anni il calciomercato di riparazione in casa rosanero ha provocato più danni che altro: le operazioni in entrata e uscita nelle ultime stagioni si sono rivelate sempre dei grossi errori, come ha ricordato l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘.

«…nelle ultime stagioni ha regolarmente indebolito il (vecchio) club rosanero, in seguito a operazioni scriteriate, quasi tragicomiche, che hanno peggiorato la classifica nel girone di ritorno. E dire che il Palermo fino alla prima retrocessione dell’era Zamparini, appunto nella stagione 2012-2013, aveva ben sfruttato il mercato di riparazione. Limitandoci alle operazioni principali nella stagione 2003-2004, quella della promozione, per esempio, erano arrivati i gemelli Filippini e Grosso, nel 2007 arrivò Cavani, nel 2008 Balzaretti e nel 2009 Hernandez. Diciamo che fino a un certo punto della storia il Palermo anche a gennaio aveva lavorato con oculatezza».

La prima volta in cui il Palermo mostrò difficoltà e confusione nel gestire il mercato di riparazione accadde nel 2012 quando i rosanero cedettero Pinilla senza sostituirlo adeguatamente. Nell’anno della prima retrocessione, con il mercato in mano a Lo Monaco, il culmine fu l’acquisto del laterale Nelson al quale fu offerto un contratto da 800.000 euro a stagione oltre all’arrivo di personaggi come Faurlin, Boselli, Fabbrini e Sperduti. Unico acquisto di testa fu quello di Stefano Sorrentino. Nella stagione 2014/15 fu ceduto Munoz alla Sampdoria e rimpiazzato con il paraguaiano Danilo Ortiz che non giocò nemmeno un minuto. Da dimenticare anche l’approdo in rosa di Manuel Arteaga al quale fu concesso un contratto milionario senza neanche aver completato le visite mediche, una vera e propria meteora che fu poi ceduta all’Hajduk.