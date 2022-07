Padova, Ronaldo prossimo alla cessione dopo la testata a Palermo. Le ultime

Le strade di Ronaldo Pompeu da Silva e del Padova potrebbero, clamorosamente, dividersi. In seguito alla sconfitta contro il Palermo nella finale dei playoff di Serie C, per l’ex Empoli il futuro sembra essere lontano dal club veneto. A riportare la notizia è "Il Mattino di Padova", secondo cui profonde divergenze con la società biancoscudata avrebbero portato ad una comunicazione formale da parte dello stesso club dell'interruzione del rapporto lavorativo tra le parti. Resta da capire la prossima destinazione del numero dieci, tra le squadre interessate il Vicenza in Serie B.